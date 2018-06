Il voto in Toscana: al ballottaggio anche Massa e Siena

Anche Massa e Siena, così come Pisa, dovranno attendere il ballotaggio del 24 giugno per decidere chi sarà il sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 cinque anni.

Siena

A Siena, il sindaco uscente del Pd, Bruno Valentini, non riesce a riconfermarsi al primo turno ma resta al momento il più votato: quando sono 46 su 50 le sezioni scrutinate Valentini, sostenuto dal Pd, è infatti avanti con il 27,37% dei voti. Andrà al ballotaggio con Luigi De Mossi (appoggiato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) fermo al 23,68%. Al terzo posto l'ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini che ha ottenuto il 21,4% dei consensi. Infine Massimo Sportelli (una coalizione di liste civiche) al 15,8%.

Massa

Movimento 5 Stelle fuori dal ballottaggio anche a Massa. Qui a sfidarsi saranno il sindaco uscente, Alessandro Volpi (Pd e liste civiche) che ottiene il 33,9% (quando le sezioni scrutinate sono state 75 su 80) e l'esponente di centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) Francesco Persiani che ottiene il 28,2%. Infine Luana Mencarelli del M5S al 15%.

Toscana

In totale sono stati 20 i comuni toscani chiamati al voto. In provincia di Lucca si votava a Pietrasanta. Anche qui per decidere il prossimo primo cittadino servirà il ballottaggio. A sfidarsi il prossimo 24 giugno saranno Alberto Stefano Giovannetti (centrodestra) con il 39,8% e Ettore Neri (centrosinistra), al 33,7%. Per quanto riguarda gli altri comuni della provincia di Pisa sono stati riconfermati i sindaci uscenti: Ilaria Parrella a Santa Maria a Monte e Sandro Cerri a Montecatini Valdicecina.