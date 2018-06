Exploit Lega alle elezioni a Pisa, il sindaco Ceccardi: "Grazie a tutti, avete cambiato la storia"

C'è grande soddisfazione nelle file della Lega per i risultati delle elezioni amministrative a Pisa dove il candidato del centrodestra Michele Conti andrà al ballottaggio con quello del centrosinistra Andrea Serfogli. Ma a far gioire particolamente il Carroccio sono i risultati dei voti delle liste dove la Lega diventa il primo partito, un'avanzata che non lascia scampo al Pd che dunque cede il passo.



"È un bellissimo risveglio - scrive su Facebook il sindaco leghista di Cascina Susanna Ceccardi - Lega a Pisa primo partito col 25%. Alle scorse elezioni amministrative avevamo lo 0,35% mentre alle elezioni politiche avevamo il 17%. Il Pd è dietro col 23%, il Movimento 5 Stelle ha il 10%, Forza Italia il 3,5%, Fratelli d'Italia il 4,5%. Abbiamo vinto nei quartieri popolari ex rossi, sul litorale. La Lega è il punto di riferimento assoluto di tutta la coalizione di cdx. Grazie a tutti i candidati, a tutti i rappresentanti di lista, a tutti gli elettori. Ieri avete cambiato la storia, ora aspettiamo di vincere al ballottaggio e cambiamo la città!".