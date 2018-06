Serfogli promette più vicinanza con i cittadini: "Riunioni di Giunta nei quartieri"

Il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Serfogli annuncia 5 impegni nei confronti dei quartieri della città, per assicurare un diretto collegamento fra amministratori e residenti: "I pisani devono essere protagonisti del futuro di Pisa. Qualcuno lo dice a parole ma in realtà ubbidirà ai diktat di Roma e di Cascina, per noi è un impegno concreto da realizzare nei fatti. Per questo definiamo fin da subito un calendario di presenza costante e continua nei quartieri, sia singolarmente come sindaco sia con tutta la squadra della mia giunta".

Questi i passaggi: "Punto 1. Un giorno alla settimana sarò in un quartiere per confrontarmi con i cittadini. Punto 2. Una volta al mese la giunta si riunirà in un quartiere per approvare scelte dedicate prioritariamente a quella parte di città. Punto 3. Una volta ogni 3 mesi faremo il consiglio comunale in un quartiere. Punto 4. Una volta all'anno faremo un referendum civico su una delle decisioni strategiche di quell'anno. Punto 5. Un volta l'anno individueremo interventi prioritari nei quartieri".

Promette partecipazione diretta e confronto costante Serfogli: "Cambiare Pisa con i pisani e con tutte le liste civiche che rappresentano una parte fondamentale del tessuto economico e sociale della nostra città è possibile. E' quello che noi faremo dal 25 giugno, in nome di tutti coloro che vogliono solo il bene della città e ne vogliono preservare centralità dei quartieri e autonomia delle scelte".