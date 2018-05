Sergio Coppola candidato del centrosinistra a Santa Maria a Monte, Sonetti (Pd): “Unità e responsabilità verso la vittoria”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Anche questa volta il senso di responsabilità e la voglia di unità hanno prevalso su tutto. Del resto, è normale che in un partito, appunto, “democratico”, si scelga la strada della discussione, talvolta anche aspra, ma che alla fine porta a un risultato. E questo risultato, nel caso di Santa Maria a Monte, altro comune della provincia di Pisa chiamato al voto il 10 giugno, è stato raggiunto. Come nel capoluogo.

Sosteniamo convintamente Sergio Coppola e la sua squadra, assieme alla coalizione con cui vogliamo riconquistare il governo di un comune importante, che ha un ruolo strategico nella zona del Cuoio e per cui occorre un grande impegno in risposta al problema del lavoro. Ringrazio l’unione comunale del Pd e il suo gruppo dirigente per il lavoro svolto".

Così Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd Pisa, sulle elezioni a Santa Maria a Monte.