Simonetta Ghezzani candidata a sindaco per Sinistra Italiana: ecco la sua squadra

C'è anche Simonetta Ghezzani tra i candidati sindaco alle prossime elezioni comunali del 10 giugno a Pisa. La capogruppo uscente di Sinistra Italiana in Consiglio Comunale ha deciso di scendere in campo per la guida della città e ha presentato oggi la lista dei candidati al Consiglio Comunale, "nomi e storie che raccontano diverse provenienze e classi anagrafiche, varie professioni, numerose forme d'impegno nell'attivismo sociale e nel sindacato, nel mondo della cultura e dell'istruzione e non solo". "Useremo la campagna elettorale per avanzare proposta politica e per incidere nel dibattito per la costruzione di una Pisa diversa, più inclusiva, civile e solidale - si legge in una nota - nel corso dei prossimi giorni svolgeremo un momento pubblico in cui esprimeremo le linee centrali del nostro impegno con la città".

Ecco dunque la lista dei nomi di Sinistra Italiana