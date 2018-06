Elezioni, Sinistra Italiana: "Risultato deludente, impegno per evitare la vittoria delle destre"

Sinistra Italiana dove la candidata sindaco Simonetta Ghezzani C'è delusione nelle file didove la candidata sindaco Simonetta Ghezzani ha racimolato appena l'1,40% delle preferenze al primo turno delle elezioni comunali 2018 a Pisa.

"La nostra scommessa ha visto un risultato deludente del quale trarremo nei prossimi giorni le debite conseguenze - sottolineano in una nota congiunta il segretario provinciale di Si Ettore Bucci e la stessa candidata Ghezzani - abbiamo provato a coltivare un metodo ed un campo, per fornire una rappresentanza a quei quasi 5000 voti ottenuti a Pisa da Liberi e Uguali. Bisogna constatare che quel campo si è dissolto. La polarizzazione del voto ha portato le persone a scegliere tra opzioni fondamentali e divergenti".



"La battaglia elettorale e il suo esito non ci esime dal ringraziare comunque di cuore tutte e tutti i candidati di Sinistra Italiana, le persone che ci hanno votato, chi ha seguito da lontano e sostenuto la nostra sfida - proseguono - abbiamo dato il nostro contributo a questa campagna elettorale cercando di riabilitare i temi e le scelte della sinistra; ci aspettano due settimane in cui si porrà la sfida del ballottaggio tra due visioni di città che non condividiamo, ma che esprimono, per la prima volta da tempo, la contendibilità di Pisa. Il risultato delle liste civiche, il peso ormai fortissimo della Lega in città, la messa ai margini delle sinistre politiche: su questi temi siamo chiamati a confrontarci, con pieno senso di responsabilità, tutte e tutti. Faremo la nostra parte per evitare la vittoria delle destre al ballottaggio".



"Il nostro impegno per una città aperta e solidale, più giusta e attenta ai bisogni delle periferie urbane e sociali, resta in campo - concludono Bucci e Ghezzani - noi continueremo a dare il nostro contributo: non ci si dimette dalla politica e dallo spirito di servizio verso la propria comunità".