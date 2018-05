Stadio, Conti incontra Corrado: "Sì a progetto per manifestazioni sportive e grandi eventi"

Il candidato sindaco del centrodestra Michele Conti ha incontrato ieri pomeriggio, 22 maggio, il presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado ed ha espresso la propria posizione sulla questione Stadio: "Ho detto a Corrado che, se verrò eletto sindaco, sosterrò il progetto di uno stadio moderno e innovativo nella nostra città, ritenendola un'opera utile sia per la squadra che appassiona tanti tifosi che un modello positivo di pratica sportiva. Ritengo essenziale dotare Pisa di un'infrastruttura accogliente che possa ospitare, oltre alle manifestazioni sportive, anche eventi di richiamo come grandi concerti di qualità o manifestazioni aggregative e di alto profilo, da troppo tempo assenti nella nostra città".

"Ho chiesto al presidente Corrado - ha proseguito Conti - di considerare una priorità le esigenze dei residenti di Porta a Lucca e le garanzie sul rispetto degli standard urbanistici in relazione ai servizi, alla vivibilità e alla mobilità. Il progetto è in una fase burocratico-amministrativa già avanzata: il Comune dovrà valutare attentamente il piano economico-finanziario che presenterà la società, con serietà e nell'interesse della cosa pubblica. Ho dato ampie rassicurazioni al presidente che con me sindaco troverà nell'amministrazione un partner propositivo e non un ostacolo come spesso è accaduto a Pisa".

"Il Pisa Sporting Club - ha concluso Conti - merita ben altri palcoscenici, perché porta i colori della nostra città, la passione della nostra gente e la pisanità in giro per l'Italia; permettere di fare lo stadio nuovo con un progetto moderno e innovativo è un primo passo imprescindibile per augurarci di conquistare altre categorie, cosa che vale per la squadra ma soprattutto per la città che, con questa infrastruttura, potrà proporsi come sede per eventi di rilievo anche internazionale e arricchire la propria offerta culturale. Eguale attenzione porremo a tutti gli altri impianti sportivi di Pisa, inadeguati e carenti e per i quali è quanto mai necessario accelerare nell’interesse delle società sportive e dei nostri concittadini".