FOTONOTIZIA | Stretta di mano Conti-Filippeschi

C'è stata stamani, 25 giugno, la stretta di mano fra il neo-eletto sindaco Michele Conti ed il precedente primo cittadino Marco Filippeschi. Scrive Conti su Facebook: "Sono andato a Palazzo Gambacorti per salutare i dipendenti comunali e per fare delle interviste programmate con le televisioni nazionali. Nella Sala Rossa è venuto a salutarmi Marco Filippeschi con il quale ho avuto un incontro cordiale. Adesso a lavoro per la nostra Pisa!".