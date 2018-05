Litorale: Veronese (Patto Civico) incontra i cittadini di Marina di Pisa

Il candidato sindaco Antonio Veronese, sostenuto da Patto Civico e Progetto Pisa, ha tenuto ieri 3 maggio un incontro con la cittadinanza a Marina di Pisa, nei locali del Consiglio Territoriale di Partecipazione 1.

Coadiuvato dai candidati Simona Rindi, da tempo attiva per la politica del litorale, e Salvatore Caruso, capolista di Progetto Pisa, Veronese ha trattato molti dei temi ritenuti sensibili per la zona: ghiaie, stalli blu, sicurezza, viabilità, commercio e lavoro.

Veronese si è detto molto soddisfatto della partecipazione, che ha visto l'incontro protrarsi fino a mezzanotte per i molti interventi: "Sono molto contento di vedere entusiasmo, partecipazione ed amore per il territorio. E' la stessa passione che stiamo mettendo con la nostra squadra in questa campagna elettorale. Mi dà energia e serenità vedere famiglie, imprenditori, commercianti, insegnanti, cittadini del litorale che decidono di trascorrere una serata a parlare dei problemi e delle soluzioni per questo territorio. Da non-politico quale sono, credo che la politica abbia perso la capacità di dialogo con le persone: mi piace pensare che, nel nostro piccolo e con grande umiltà, stiamo cercando di rimediare a questa mancanza".