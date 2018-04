Riqualificazione Lungarno Pacinotti, Veronese: "Commercianti murati per mesi"

Fortemente critico il candidato sindaco per Patto Civico Antonio Veronese sulla riqualificazione di Lungarno Pacinotti, dove i lavori sono iniziati lunedì scorso, 9 aprile. Un intervento per Veronese sbagliato nei tempi.

"La Giunta Comunale si sta comportando come un pugile messo all’angolo, che tira colpi alla disperata sperando di colpire qualcosa - afferma il candidato di Patto Civico - il nuovo colpo è stato messo a segno oggi: un goffo tentativo di recuperare consenso tra gli abitanti dei lungarni attraverso un cantiere assurdo, ingombrante e partito nel momento più inopportuno dell’anno. Il Comune è un colosso che deve essere gestito con equilibrio e misura, perché ogni volta che mette un piede in fallo rischia di schiacciare la vita delle persone".

"Siamo vicini ai commercianti che rimarranno murati dietro il cantiere per mesi, proprio ora poi che inizia la bella stagione e le attività contano sull’afflusso dei turisti, quei pochi che nonostante le politiche del Comune arrivano in centro - prosegue Veronese - vorremmo porre alcune domande alla Giunta: dove si potranno fermare i corrieri merci in futuro? Visto che il lungarno subirà un inevitabile ridimensionamento della capacità di traffico dopo i lavori, saranno i residenti delle strade alternative nei prossimi anni a pagare questa scelta in salute e benessere?".