Verso le amministrative a Pisa, la base del Pd locale si fa sentire

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

"Oggi, venerdì 30 marzo, i circoli Pd dell'unione comunale di Pisa si sono autoconvocati e riuniti. I circoli sono il primo luogo di partecipazione e di rapporto con il territorio e confermano agli elettori, agli iscritti e alla città che il partito è attivo e continua a essere punto di riferimento e vuole contare".

"Comprendiamo le ragioni che hanno portato alle dimissioni del segretario comunale, Giovanni Viale, al quale confermiamo la nostra fiducia e a cui chiediamo di ritirarle. Non riteniamo che sia il tempo di atti che annullino l'autonomia e la responsabilità del livello comunale, nel rispetto delle regole. Basta con i veti che non siano palesati e messi alla prova del consenso in assemblea. Riteniamo gli sforzi e i passaggi fatti in queste ore dal partito comunale come rispondenti al mandato che l'assemblea del 26 marzo ha dato al segretario, con particolare riferimento ai passi compiuti verso la composizione di un'ampia coalizione da cui ripartire e portare a compimento”.

Così i segretari dei circoli di Pisa Centro (Valentina Ghelardi), Leopolda (Maria Termine), Porta a Lucca (Giancarlo Vecchi), Porta a Mare - La Vettola- San Piero a Grado (Biagio Depresbiteris), Litorale (Verter Tursi), Putignano (Stefano Antonelli), Pratale (Elisa Bani), Pisanova-Cisanello (Mario Iannella), Cep-Barbaricina (Amancio Ntugu Nenga), San Marco - San Giusto (Selene Montanaro), Riglione (Daniele Carli).