Elezioni comunali a Pisa, si vota: la diretta della giornata

E' arrivato il giorno tanto atteso. Si sono aperte questa mattina, domenica 10 giugno, alle 7 le urne per permettere ai cittadini pisani di scegliere il proprio sindaco tra i dieci candidati.

Le urne resteranno aperte fino alle ore 23. Dopo la chiusura inizierà lo spoglio delle schede. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno.

Sono 72.077 i cittadini pisani aventi diritto al voto, di cui 34.392 maschi e 37.685 femmine. L'elettore più anziano è una donna nata il 23/09/1912, il più giovane è un ragazzo nato il 10/06/2000.

Per tutta la giornata di oggi l'ufficio elettorale resterà aperto per permettere il rinnovo o il duplicato della tessera elettorale

Dieci sono i candidati sindaco:

- Andrea Serfogli (In Lista per Pisa con Paolo Ghezzi, Con Danti per Pisa, Partito Democratico, Riformisti per Pisa)

- Francesco 'Ciccio' Auletta (Pisa Possibile, Una Città in Comune, Partito della Rifondazione Comunista)

- Gabriele Amore (Movimento Cinque Stelle)

- Simonetta Ghezzani (Sinistra Italiana)

- Michele Conti (Lega, Forza Italia, Noi Adesso Pis@-Fratelli d'Italia)

- Antonio Veronese (Patto Civico, Progetto Pisa)

- Maria Chiara Zippel (La Nostra Pisa, Pisa Libera e Sicura, Battiti per Pisa, Pisani per Pisa, Combatti per Pisa)

- Paolo Casole (Partito Comunista)

- Veronica Marianelli (Partito Socialista Italiano)