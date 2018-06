Verso il ballottaggio, Zippel: "Serfogli, il nome giusto per una Pisa migliore"

La Nostra Pisa appoggerà Andrea Serfogli al ballottaggio del prossimo 24 giugno. L'annuncio dell'apparentamento tra la lista che sosteneva la candidatura a sindaco di Maria Chiara Zippel e quelle che sostengono Andrea Serfogli era stato domenica dal candidato del centrosinistra. Ora è la stessa Zippel a spiegare il perchè di questa scelta.

"La decisione - spiega la Zippel in una nota - è figlia di un ragionamento attento e scrupoloso dei programmi che Serfogli propone per migliorare la città. Nel suo progetto politico rivediamo molte idee che anche noi abbiamo proposto in campagna elettorale. Con Serfogli da subito c'è stata piena intesa, e abbiamo inoltre riscontrato con piacere la volontà del candidato del centrosinistra di attuare una sostanziosa parte delle nostre idee per Pisa. Al contrario del centrodestra, che fin dalle ore successive all'esito elettorale ha chiuso la porta alle liste civiche, Serfogli ha voluto dialogare coi cittadini che si sono messi in gioco per governare la città, riuscendo ad arrivare a una visione comune di quella che deve essere la Pisa del futuro".

"Orgogliosi e convinti della nostra scelta - prosegue la Zippel - saremo accanto ad Andrea Serfogli nel percorso che lo accompagnerà al ballottaggio. La Nostra Pisa continua a camminare al fianco della gente, per il bene della gente. E il nome di Andrea Serfogli, in questo momento, ci sembra quello giusto per realizzare il nostro sogno. Quello di una Pisa migliore".