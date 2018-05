Canapisa, Zippel (La Nostra Pisa): "No alla repressione, ma serve un dialogo con gli organizzatori"

E' ancora Canapisa, la street parade antiproibizionista che si è avolta sabato scorso, a tenere banco tra i candidati a sindaco alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. Sull'evento, che da anni spacca in due la città ed è causa di numerose lamentele da parte dei cittadini, interviene Maria Chiara Zippel, candidata per il movimento civico 'La Nostra Pisa'.



“La storia insegna che la repressione serve a poco, se non ad alimentare focolai sociali che non fanno altro che peggiorare la qualità della vita di una comunità. Allo stesso tempo, però, deve essere garantito il quieto vivere dei cittadini e, soprattutto, è necessario, da parte delle istituzioni locali, assicurare il decoro della città che amministrano. Schierarsi contro il Canapisa - dice Zippel - è facile, ma non è la soluzione. Se una manifestazione non infrange alcuna legge è legittimo che si svolga. Sta all'amministrazione fare in modo che si tenga nel rispetto di luoghi e persone. Ecco, questo a Pisa non accade. La storica manifestazione contro il proibizionismo paralizza la città, si lascia dietro un mare di sporcizia e va avanti per ore con regole poco chiare".



"Non bisogna tappare la bocca a chi esprime un pensiero. Ma si può decidere come permettere a queste persone di manifestare. Ci sono molte aree nel nostro territorio - prosegue Maria Chiara Zippel - che potrebbero ospitare il Canapisa, in totale tranquillità e senza il minimo disagio. Proporre soluzioni innovative è doveroso. Poi starà agli organizzatori prendere una decisione. Di sicuro il Canapisa non può continuare a esistere con le modalità attuali. Non si possono consumare sostanze stupefacenti passeggiando accanto a monumenti storici, non si può vendere alcool abusivamente, come viene fatto all'interno della manifestazione, non si possono vedere giovani e meno giovani che orinano o compiono altri atti osceni appoggiati alle mura della nostra città. Basta. Questa situazione deve essere risolta. Ed è tra le priorità de La Nostra Pisa. Serve un dialogo con chi organizza Canapisa, per rendere l'evento compatibile con le regole minime di civiltà di una comunità. Questo Canapisa non ci piace. Questo Canapisa - conclude Zippel - non lo vogliamo".