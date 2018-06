Elezioni comunali, a tu per tu con Maria Chiara Zippel: "Fare rete con associazioni e cittadini"

Pisana di nascita, Maria Chiara Zippel ha passato l'infanzia a Pisa, per poi trasferirsi a Bergamo a seguito del padre, impegnato nel suo progetto industriale in quella zona. Dopo la maturità il ritorno in città, con poi l'iscrizione alla facoltà di Giurisprudenza, la laurea e la professione di avvocato. "Poi sono arrivati i miei quattro figli - racconta - ed ho dovuto sospendere la mia attività. Lo rifarei mille volte, perché loro vengono prima di tutto". Si candida a sindaco con la lista civica 'La Nostra Pisa'.

Quali sono le motivazioni che l'hanno portata a candidarsi a sindaco?

"Le rispondo con le stesse parole con cui ho risposto a parecchi suoi colleghi. Il vero motivo della mia candidatura sono i miei figli. Ho pensato molto prima di scendere in campo, perché sapevo che avrei dovuto sacrificare anche i miei affetti. La politica non conosce famiglia, e le assicuro che fare la mamma è molto dispendioso, seppur sia in assoluto l'impegno più bello che la vita mi ha regalato. Poi ho pensato al loro futuro e mi sono fatta forza. Che città stiamo lasciando ai nostri figli? Sporca, insicura, caotica. Ho una gran voglia di provare a migliorare la città e tante idee per farlo. E odio i rimpianti. Ecco, non rimpiangerò il fatto di non essermi messa in discussione".

Quali sono i problemi principali del Comune? Cosa in questi anni secondo lei non è stato fatto per Pisa?

"Non guardo alla quantità degli interventi, ma alla qualità e al metodo. Le faccio un esempio. In questi giorni ho passato molto tempo nelle periferie della città, per incontrare la gente e per comprendere le loro necessità. A Pisa ci sono molte associazioni di volontariato eccellenti, che si spendono per il territorio. L'amministrazione deve creare una rete in grado di rispondere al maggior numero di esigenze possibili. La povertà, l'assistenza ai disabili, il degrado e la sicurezza sono tra le piaghe più dolorose della città. E devono essere curate assieme ai cittadini. Chiedere collaborazione e mettere la gente al centro della vita politica non è sintomo di debolezza, ma di responsabilità e voglia di cambiare".

Quali sono i punti salienti, le priorità del suo programma elettorale?

"La lotta al degrado. C'è bisogno di un servizio di pulizia del centro, e non solo, più efficiente. E c'è bisogno anche di più cestini ai lati delle strade. Sembra una sciocchezza, lo so, ma invitare la gente a gettare i rifiuti vuol dire darle la possibilità di farlo ovunque. Riorganizzeremo la struttura del servizio di pulizia. Senza dimenticare il sociale: procederemo con una mappatura di tutte le famiglie realmente bisognose nel nostro comune, in modo da aiutarle velocemente e in maniera efficace. Anziani e disabili sono due fasce sociali molto delicate, verso cui, secondo me, non è stato fatto abbastanza in termini di assistenza e di strutture capaci di rispondere ai loro bisogni".

Il tema sicurezza è molto sentito in città: qual è la sua 'ricetta' in merito?

"Il tema sicurezza è senza dubbio un aspetto su cui intendiamo lavorare da subito. La tecnologia ci mette a disposizione tanti strumenti, come le videocamere, per osservare più angoli della città nello stesso momento. Individuati i colpevoli, poi, serve la certezza della pena. E questo è un grande tema che deve risolvere la politica nazionale. Sicuramente aumenteremo i controlli, impiegando quante più forze dell'ordine possibili. Inoltre, emetteremo un'ordinanza contro l'accattonaggio e inaspriremo ulteriormente gli accertamenti per ciò che riguarda il commercio abusivo. Deve passare il messaggio che a Pisa le regole esistono, sono rigide e si rispettano".

Quale percentuale di voti si sente di poter raggiungere in queste Amministrative?

"Non faccio previsioni e non mi pongo obiettivi. Sicuramente raccoglierò quanto merito, sulla base del mio impegno e della mia voglia di costruire una Pisa diversa da quella attuale. Il voto non è una partita di calcio, dove si può giocare bene e perdere lo stesso. Scelgono i cittadini, e solo dopo le elezioni capiremo se hanno voglia di sposare il nostro progetto. Noi abbiamo messo in campo le nostre armi migliori: trasparenza, concretezza, umanità e determinazione. Non siamo politici di professione, parliamo al cuore della gente, senza inganni e lasciando perdere i giri di parole".

Perché i cittadini dovrebbero votarla?

"Perché siamo come loro, perché lottiamo ogni giorni contro le buche sulle strade, perché dormiamo con la paura di trovare i ladri in casa, perché vogliamo più sicurezza e perché siamo convinti che un'altra Pisa è possibile. E perché ci abbiamo messo la faccia, ci siamo messi in gioco, e questo vuol dire che siamo convinti di poter portare a termine il nostro progetto politico e costruire La Nostra Pisa".