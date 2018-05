Moschea a Pisa, Zippel: "Filippeschi faccia chiarezza"

Interviene anche Maria Chiara Zippel, candidata sindaco della lista civica 'La Nostra Pisa', sul tema caldo della moschea nel quartiere di Porta a Lucca, un argomento che ha visto più volte intervenire i vari rappresentanti politici pisani.

Zippel chiede al sindaco Filippeschi di fare chiarezza: "Spieghi alla città il modo in cui sono state richieste le autorizzazioni e i progetti. Ma soprattutto vogliamo capire se tutto, in questa fase finale della legislatura, si stia svolgendo secondo le normali tempistiche valide per ogni cittadino, o se si sta procedendo con un iter particolare per velocizzare la costruzione della moschea. Magari per utilizzarla come strumento di cattura dei consensi".

Zippel prosegue: "Noi - dice - siamo a favore di un referendum su questo argomento, perché vogliamo che siano i cittadini ad esprimersi. In ogni caso, a nostro parere, la moschea non deve essere realizzata in un luogo vicino a scuole e altri edifici: non per contrarietà alla religione musulmana, ma semplicemente per un problema urbanistico e di viabilità. Riteniamo opportuno guardare meglio il territorio pisano per individuare una zona più vasta, in periferia, con possibilità di ampi parcheggi, la Costituzione parla di libertà di culto - conclude Zippel - e noi dobbiamo attenerci. Ma devono essere i pisani a stabilire se e dove la moschea dovrà sorgere".