Zippel risponde ai suoi ex candidati passati con Conti: "Attacchi dalla Lega, sono solo odio"

Maria Chiara Zippel ha voluto rispondere ai suoi ex candidati che, dopo la sua scelta di affrancarsi con Serfogli al ballottaggio, hanno invece appoggiato lo schieramento di centrodestra di Conti. "Siamo in piena campagna elettorale per il ballottaggio - dice la Zippel - non si tratta di scegliere tra partiti si tratta di scegliere tra due candidati: Conti o Serfogli. Come già ho avuto modo di spiegare la decisione di sostenere Andrea Serfogli è stata frutto di un ragionamento attento e scrupoloso, avvenuto all'interno del movimento civico di cui sono presidente. Purtroppo alcuni si sono dissociati e del resto non avrebbe dovuto meravigliarmi... questi soggetti da sempre hanno manifestato personalismi, attuando una clamorosa virata verso la candidatura di Conti. Una virata inspiegabile e quanto meno stupefacente. Tanto piu in ragione del fatto che sostenere Conti, fortemente legato a poteri che hanno, sede a Roma e Cascina, significa soggiacere ai loro dictat piuttosto che operare nell'interesse dei cittadini e della nostra città. Interesse che non abbiamo mai perso di vista e che è alla base della nostra scelta di sostenere la candidatura a Sindaco di Serfogli".

Racconta anche dei retroscena la Zippel: "Personalmente ho ricevuto veri e propri attacchi (sia in campagna elettorale che ora) che sono sotto gli occhi di tutti: insulti personali, volgarità, violenza verbale. A farle i piccoli eserciti spregiudicati della Lega. Una Lega che cavalca l’insoddisfazione e la rabbia della gente comune, che stenta ad arrivare a fine mese. E' una minoranza molto rumorosa che invece di parlare di programmi, di soluzioni, della città: vomita risentimento. Una Lega che ha dichiarato guerra a chiunque rappresenti Pisa senza simboli della Lega e quindi a tutti i civici che vogliono solo una città migliore. Per questo ci odiano, perché siamo un ostacolo al loro progetto di governo totale di Pisa con un solo partito".

"Non è questa la nostra storia di pisani - conclude - non è questa la nostra Pisa. Ringrazio chi mi ha insultato perché ha dimostrato così che non hanno alcun progetto per Pisa. Mi rattrista vedere che a impinguire le fila di questo esercito sono persone in cui avevo riposto fiducia che consideravo non semplicemente compagno di viaggio, ma sinceri amici ai quali mi ero affezionata. Mi sbagliavo stavano solo cercando uno spazio che evidentemente Conti gli ha garantito".