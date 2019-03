Elezioni comunali, Uniti per Calcinaia: "Riempire le piazze e contrastare chi semina odio"

Viabilità, ambiente, lavoro ed equità tributaria. E ancora contrasto all'odio e alla violenza. Hanno le idee chiare i cittadini che ieri sera, 19 marzo, a Fornacette hanno preso parte all'assemblea pubblica della lista 'Uniti per Calcinaia' condividendo idee, progetti e richieste. Un primo passo concreto cui seguiranno altre iniziative: l'idea – emersa proprio dal confronto con la popolazione – è di organizzare tavoli tematici per far sì che il programma venga davvero costruito in sinergia con le persone.

Aggregare, non dividere. E la convergenza tra le esigenze manifestate dalle persone e i 4 macro-argomenti (sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio; cultura e istruzione; inclusione, sicurezza sociale e associazionismo; ambiente) individuati dalla lista che vede candidato sindaco Cristiano Alderigi appare chiara: maggiori servizi legati alla viabilità, completando le ciclopiste già messe in cantiere dall'amministrazione uscente. Recupero ambientale di quanto già presente sul territorio. E poi lo smaltimento del traffico che ingolfa i principali snodi del territorio. Più incontri nelle piazze. Senza dimenticare associazionismo, dove l'esigenza è quella di creare una consulta che possa coordinare le differenti realtà, e il sociale, da sostenere attraverso azioni concrete.



"Noi crediamo che così si costruisca un programma - ha sottolineato il candidato sindaco Cristiano Alderigi - portandolo all'attenzione dei cittadini. Condividendo con loro idee di massima e ricevendo le loro impressioni per andare a completare, punto per punto, un programma che appartenga davvero a tutti e che determinerà il corso del mandato dei prossimi cinque anni".



Proposte concrete e non solo. Tra i tanti interventi e pensieri condivisi anche l'auspicio che il Comune non cada nelle mani di quanti seminano odio. Un appello accolto da Alderigi: "Riempiremo le piazze al vostro fianco - ha rassicurato - a presidio del territorio. Contrasteremo chiunque voglia diffondere la paura attraverso una propaganda becera. Ci opporremo a ogni forma di odio e cattiveria, sentimenti che spingono pericolosamente il paese verso una deriva autoritaria dai contorni fascisti". Tra le altre idee emerse, nuove sedi per le associazioni, aree di sgambamento cani e, puntando sempre più in alto, un auditorium per iniziative culturali e non solo. "Dobbiamo tornare a emozionarci, a coinvolgerci l'un l'altro - l'invito di Flavio Tani, a fianco di Cristiano Alderigi in questa campagna elettorale - sono le persone a fare la differenza".