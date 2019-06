Ballottaggi: In provincia di Pisa arriva Zingaretti

La giornata di lunedi 3 giugno vedrà in provincia di Pisa la presenza del segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che terrà due iniziative a sotegno dei candidati sindaco del centro sinistra che domenica 9 giugno affronteranno il ballotaggio: Matteo Franconi (Pontedera), Frascesca Brogi (Ponsacco) e Simone Giglioli.(San Miniato).

Zingaretti che sarà prima a Pontedera (ore 17 in piazza Curtatone) e poi a San Miniato (ore 19 al Circolo Arci Pannocchia in via della Gioventù 1 a Ponte a Egola).