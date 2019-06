Ballottaggi a San Miniato, Pontedera e Ponsacco: affluenza alle ore 23

Si è chiusa la giornata di ballottaggio nei comuni di San Miniato, Pontedera e Ponsacco in questa domenica 9 giugno. Le urne si sono chiuse alle ore 23. Ora non resta che attendere lo spoglio per sapere chi è stato eletto sindaco.

Ecco i dati della partecipazione:

A Ponsacco ha votato il 60,76% degli aventi diritto al voto, a San Miniato il 55,27%, mentre a Pontedera il 61,44%.