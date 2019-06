Elezioni comunali, giornata di ballottaggio: Pontedera, San Miniato e Ponsacco alle urne

Urne aperte dalle 7 di questa mattina, domenica 9 giugno, in tre comuni delle provincia di Pisa per permettere ai cittadini di scegliere il sindaco nel turno di ballottaggio dopo il primo turno delle elezioni amministrative dello scorso 26 maggio. Le urne rimarranno aperte fino alle ore 23.

Gli scrutini inizieranno subito dopo la chiusura delle urne.



A Pontedera il candidato del centrosinistra Matteo Franconi, che al primo turno aveva raggiunto il 47,26% di preferenze, se la vedrà con Matteo Bagnoli del centrodestra (38,47%). A San Miniato Simone Giglioli del centrosinistra (45,86% al primo turno) sfiderà il candidato del centrodestra Michele Altini (31,85%). Infine a Ponsacco il sindaco uscente del centrosinistra Francesca Brogi, che il 26 maggio aveva ottenuto il 46,72%, si troverà di fronte il centrodestra di Federico D'Anniballe (36,47%).

Ballottaggi, come si vota

Come si legge sul sito del Ministero dell'Interno, sulla scheda per il ballottaggio sono presenti solamente i nomi dei due avversari, insieme ai simboli delle liste da cui vengono supportati. Per votare bisogna unicamente porre una croce sul nome del candidato scelto. È comunque possibile votare anche per una lista: in questo caso, tuttavia, la preferenza va esclusivamente al candidato collegato ad essa.

Il ballottaggio è uno 'scontro diretto', necessario quando nessun candidato sindaco riesce ad ottenere la maggioranza richiesta per essere eletto durante il primo turno. Nei Comuni con più di 15mila abitanti, si va al ballottaggio quando nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, cioè il 50% più uno dei voti. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti, invece, si ricorre al secondo turno solo se due candidati ottengono lo stesso numero di voti. In entrambi i casi, vince il ballottaggio chi ottiene più voti mentre in caso di parità viene eletto primo cittadino il più anziano tra gli avversari.

Per votare bisogna presentare la tessera elettorale, rinnovabile presso l'ufficio elettorale del Comune di residenza, con un documento d'identità valido.