San Giuliano Terme: i candidati di Fratelli d'Italia a sostegno di Antonio Casucci

Presentata la lista dei candidati di Fratelli d’Italia a San Giuliano Terme che il prossimo il 26 maggio, insieme alla Lega e Forza Italia, proverà a strappare a Di Maio l’amministrazione della cittadina termale. Sostegno pieno dunque per Antonio Casucci da parte di tutto l’entourage del partito di Giorgia Meloni a partire dal coordinatore di San Giuliano Giacomo Mannocci il quale ha ribadito la piena convinzione di affrontare questo turno elettorale insieme a Casucci: “Crediamo sia la persona giusta per rompere il potere della sinistra. Nella nostra lista c’è entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco per il bene dei cittadini” ha concluso il suo intervento Mannocci.



“Siamo il partito più giovane tra quelli che siedono in Parlamento ma sul territorio stiamo dimostrando una presenza capillare. Le nostre liste insieme alle altre del centrodestra si presentano unite nei principali comuni pisani ed a Pontedera esprimiamo anche il candidato sindaco Matteo Bagnoli. A San Giuliano vogliamo essere protagonisti e siamo ottimisti di riuscire a strappare il comune alla sinistra”, ha chiosato Giorgio Vannozzi, coordinatore provinciale di FDI.



Parole di ringraziamento del candidato sindaco del centrodestra di San Giuliano Antonio Casucci nei confronti di Fratelli d’Italia per il sostegno: “Stiamo lavorando duramente tra la gente in tutte le frazioni - ha detto - trovando grande entusiasmo e suscitando grande interesse per il progetto. Il cambiamento mai come questa volta è possibile”.

Presente all’iniziativa anche il candidato alle prossime elezioni europee Diego Petrucci, fortemente voluto da Giorgia Meloni, il quale si è ritagliato, tra i numerosi impegni per la Toscana, un momento di condivisione con la lista dei candidati. “Per noi è un onore avere Petrucci tra i candidati alle europee: questo ci dà la forza di fare bene sia sul territorio che in Europa” ha concluso Vannozzi.



Questa la lista dei candidati: Manuela Casarosa, Rachele Compare, Andrea D’Agostini, Claudia Di Prete, Michele Fabozzi, Anna Maria Filardo, Sandro Ghelardi, Gabriele Giannetti, Andrea Luperi, Silvia Manco, Lucilla Marino, Giusto Nicosia, Antonio Pugliese, Sandro Scatena, Federico Sichi, Alessandro Trivellini, Alessio Vangelisti.