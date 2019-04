Elezioni: presentati i candidati della lista civica Vicopisano in Cammino

Si sono presentati ieri, 3 aprile, alla cittadinanza i candidati della lista civica Vicopisano in Cammino in una ex scuola di San Giovanni alla Vena gremita. La squadra è stata introdotta dal coordinatore della Lista, Alessandro Frassi, che ha poi passato la parola al candidato a sindaco Matteo Ferrucci, che ha chiamato i candidati. Ognuno di loro ha raccontato qualcosa di sé, parlando di progetti e proposte per la comunità.

"Una squadra per 3/4 nuova, con, oltre me, due candidati e una candidata già amministratori, espressione di un gruppo molto più grande - ha spiegato Ferrucci - fatto di una cinquantina di volontari e volontarie che continueranno a impegnarsi, persone che non hanno chiesto cariche, ma di dare il proprio contributo alla comunità e a questo proposito ringrazio Frassi che è proprio l'emblema di questo, coordina tutto e tutti, fa tanto, ma non è fra i candidati".

A breve sarà inaugurata la sede, in Piazza a San Giovanni, e poi sarà presentato il programma che "stiamo preparando anche grazie alla campagna di ascolto dei cittadini".

I candidati della lista civica Vicopisano in Cammino

Serena Tarroni, 46 anni, di San Giovanni alla Vena dove vive con la famiglia. Laureata in giurisprudenza, parla tre lingue, dopo essere rimasta disoccupata si è reinventata un'attività di successo e fa pasticceria e cake design, anche corsi. E' da sempre molto impegnata nel mondo della scuola: commissione mensa, rappresentante di classe, consiglio d'istituto.

Alessio Ferrucci, 35 anni di Cevoli, dove vive con la compagna e la loro bambina di 6 mesi. Lavora nell'azienda familiare che fa arredamenti navali, molto sportivo fino a poco tempo fa praticava il calcio, ora corsa e mountain bike. Molto impegnato nell'associazionismo.

Valentina Bertini, 40 anni, nata e cresciuta a San Giovanni alla Vena, è assessora alle pari opportunità, alle politiche sociali e sanitarie, all'associazionismo e al personale nella Giunta del sindaco Juri Taglioli. Sposata, con un bambino, vuole continuare a mettersi a disposizione dei cittadini, con spirito di servizio e l'esperienza maturata.

Juri Filippi, 47 anni, di Vicopisano, un figlio di 16. Dipendente di un'azienda di San Giovanni alla Vena che crea soluzioni per l’illuminazione. E' cresciuto in una famiglia che gli ha fatto vivere in prima persona l'impegno sociale e politico. Ha avuto un forte e lungo impegno associativo soprattutto negli ambiti del servizio civile, della disabilità, della cultura e dell’ambiente. Crede che la vera sfida sia quella di "unire i valori, l’attenzione agli ultimi, la solidarietà, la bellezza dell’associazionismo con la concretezza di un’amministrazione locale dove la sfida magari è illuminare una strada buia, recuperare un parco giochi, implementare progetti per gli anziani, l’ambiente, la sicurezza delle persone".

Francesca Cagnoni, 54 anni, di Cucigliana. Ha perso il marito cinque anni fa, ha due figli che ha adottato nel 2001. Da 33 anni è responsabile del credito in Confcommercio Pisa e assiste le aziende e gli imprenditori, prendendosi cura delle loro esigenze e facendo anche corsi per le startup.

Nico Marchetti, 47 anni, di Lugnano, consigliere con delega alle politiche giovanili e Presidente del Consiglio Comunale in questa amministrazione. Sposato, due figli, si occupa di elettromeccanica ed è molto impegnato nell'associazionismo.

Fabiola Franchi, 53 anni, nata a Uliveto Terme, abita a Calci e gestisce un B&B. E' presidentessa dell'Associazione degli Amici della Certosa di Pisa di Calci e fa molto volontariato sia per il turismo che per la cultura, per valorizzare le bellezze anche del territorio di Vicopisano che le sta molto a cuore. Si è impegnata con il FAI, nell'ambito del censimento nazionale dei Luoghi del Cuore per salvare la Certosa di Calci, le Cateratte Ximeniane di San Giovanni alla Vena, che stanno per avere nuova vita, e per il Monte Pisano che quest'anno, dopo essere stato colpito da due incendi, si è classificato primo, diventando il Luogo del cuore di tutti gli italiani con un record assoluto di voti: 114.670. Oltre al turismo le preme molto l'attenzione alle fasce più deboli della società che ha sempre respirato in famiglia. Con la sua associazione è riuscita anche a raccogliere 50.000 Euro per le persone che hanno perso la casa nell’incendio di settembre 2018.

Oriano Ghezzani, 70 anni, di San Giovanni alla Vena ha gestito per 40 anni il tabacchino del paese per poi tornare al suo amore di gioventù, quando lavorava negli alberghi: il turismo. E’ dipendente di un autonoleggio, ha una buona conoscenza di diverse lingue e dei luoghi e accompagna i turisti in tutta la Toscana. In tanti anni a contatto con i cittadini e le persone sente di aver acquisito una certa esperienza e conoscenza, ascoltando i consigli e recependo le loro esigenze. E’ stato impegnato nell’associazionismo locale, si è avvicinato a questo gruppo scoprendo tante persone valide ed entusiaste.

Giulia Grassi, 28 anni, laureanda, di Uliveto Terme. Si occupa della gestione amministrativa dell'Urbino Taccola, lavora alla Croce Rossa di Pisa. E’ appassionata di sport che pratica fin da piccola intensivamente, molto impegnata nel volontariato, in particolare nella Croce Rossa di Uliveto Terme. E' la più giovane della squadra ed è entusiasta di questa esperienza e delle persone che ha incontrato e con le quali sta facendo questo percorso in cui, dice, metterà tutta se stessa.

Andrea Taccola, 56 anni, di Uliveto Terme dove vive con la moglie e il figlio, adottato nel 2000. E’ assessore alla sicurezza, alle opere pubbliche, alle politiche agricole, alle attività produttive, alla Memoria, allo sport nella Giunta del sindaco Juri Taglioli. E’ responsabile di un’agenzia assicurativa, ama molto lo sport, che pratica soprattutto con la Podistica Ulivetese, sul Monte Pisano. Tiene molto alla continuità con l’Amministrazione per quanto riguarda la cura del territorio con opere pubbliche che, oltre a puntare al recupero del patrimonio paesaggistico e architettonico, permettano ai cittadini di vivere meglio sia per quanto riguarda la sicurezza, sebbene Vicopisano sia un comune definito dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno 'a basso rischio', ha sempre operato, con Sindaco, Amministratori e Forze dell’Ordine per far essere e per far sentire i cittadini al sicuro.

Guglielmo Grasso, 45 anni di Vicopisano, dove vive con la compagna e le figlie. Dipendente di un'azienda di Lugnano, impegnato da sempre con il volontariato che, dice "fa bene alla società e fa stare bene": presidente di Vico Verde dal 2012, associazione che si occupa della pulizia degli spazi pubblici, della tutela e dell'educazione ambientale in cui sono impegnati anche Ferrucci, Taglioli e gli amministratori attuali. Ha fatto volontariato con la Misericordia ed è tuttora volontario dell'antincendio boschivo.

Elena Pardini, 65 anni, di Vicopisano, pensionata ma ci tiene a dire di non essere stata ma di essere tuttora e per tutta la vita un insegnante che considera il lavoro più bello del mondo perché permette di stare a contatto con i bambini e di essere in parte artefici della loro crescita, "un piacere e un onore". Ha scelto di candidarsi proprio per l'esperienza avuta nel mondo della scuola, anche nella progettazione, e nel cercare di "creare" bravi e onesti cittadini del futuro.