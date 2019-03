Elezioni amministrative, candidato unico per il centrodestra a Calci: è Serena Sbrana

L'avvocato cassazionista Serena Sbrana è il candidato di 'Uniti per Calci' e tutto il centrodestra unito, che correrà alle prossime elezioni amministrative. Residente a Calci, dove svolge la professione di avvocato da oltre quindici anni, è inoltre consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Pisa dal 2015. In particolare si occupa di diritto civile e diritto di famiglia, oltre ad essere amministratore di sostegno e mediatore familiare. Quarantacinque anni, sposata e con due figlie di 14 e 17 anni, è appassionata di cucina e di viaggi. Ama profondamente gli animali.

Da sempre attenta alle problematiche giovanili, è stata rappresentante dei genitori nelle scuole locali di diverso grado. Nel 2010, si è occupata presso il Comune dello sportello del cittadino in materia di famiglia. Nella passata consiliatura ha messo a disposizione le proprie competenze, con spirito di servizio e liberalità, per sostenere le famiglie calcesane danneggiate dagli allagamenti. Nel 2017 si è occupata presso il comune di Calci di due sportelli per informare i concittadini sulla mediazione familiare e l’amministrazione di sostegno.

Le sue prime parole da candidata sindaco: "Ho accettato con entusiasmo la candidatura propostami da Uniti per Calci e dai quattro partiti di centrodestra, rappresentati dalla senatrice Rosellina Sbrana e dal coordinatore provinciale Gabriele Gabbriellini (Lega), dal segretario provinciale Giorgio Vannozzi (FDI), dal coordinatore provinciale Raffaella Bonsangue (FI), dal coordinatore regionale Raffaele Latrofa (Movimento IDeA) e dal fondatore di Uniti per Calci Paolo Lazzerini. La lista che rappresento è comunque aperta ad altri movimenti che volessero condividere il nostro progetto apportando anche il loro contributo. Voglio costruire una Calci diversa: valorizzata, sicura e capace di attrarre le risorse mediante un rapporto privilegiato con il governo nazionale e locale. Non vedo l’ora di potermi confrontare con il candidato del centrosinistra sui temi veri che interessano i cittadini. Con noi entra in campo l’amministrazione fatta di atti concreti e vicinanza alle richieste dei calcesani".