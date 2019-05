Elezioni a Calcinaia: Del Rio e Rossi sostengono il candidato Pd Alderigi

A poco più di due settimane dal voto la campagna elettorale per la corsa a sindaco di Calcinaia si fa sempre più serrata. E a sostegno della lista Uniti per Calcinaia si schierano anche nomi di alto profilo come Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e l'onorevole Graziano Del Rio, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, arrivati a Fornacette e a Calcinaia per appoggiare la candidatura di Cristiano Alderigi e per rispondere agli interventi dei cittadini.

Presenti a supporto di Alderigi anche il consigliere regionale Antonio Mazzeo e il segretario provinciale PD Massimiliano Sonetti, che ha voluto sottolineare a gran voce la propria vicinanza: "Un solo candidato rappresenta il Partito Democratico nel Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi è l'unico che abbia il nostro sostegno. E' lui l'originale, senza se e senza ma". Parole condivise dai presenti e ribadite dallo stesso onorevole Del Rio: "Quando andrete a votare pensate alle vostre famiglie, pensate a chi volete affidare il futuro dei vostri figli. Servono amministratori responsabili che mettano in campo misure concrete per il vostro paese. E Cristiano è la persona giusta".

"Siamo tanti, sempre di più - ha detto Alderigi - c'è bisogno di ognuno di voi per garantire un futuro che miri alla salvaguardia dell'ambiente, che garantisca servizi efficienti. Noi, tutti insieme, vogliamo prenderci cura del territorio perché dobbiamo restituirlo ai giovani meglio di come lo abbiamo trovato".