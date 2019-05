INTERVISTA | Elezioni comunali a Pontedera, Toncelli: "La città ha bisogno di una boccata d'ossigeno"

In vista delle elezioni amministrative del 26 maggio a Pontedera, la candidata del Movimento Cinque Stelle Fabiola Toncelli presenta il suo programma.

1) Presentazione del candidato

"Mi chiamo Fabiola Toncelli, sono laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; da sempre interessata alla cooperazione allo sviluppo, sono nata e cresciuta a Pontedera nella quale tuttora risiedo insieme a mio marito e ai bambini: Brando e Nina. Amo la lettura e gli animali, la politica intesa come servizio è una grande passione. Il Movimento 5 Stelle corre da solo, non ha liste civetta ne' simboli da occultare: un voto al Movimento resterà sempre e solo al Movimento".

2) Come è nata e che obiettivi ha la sua candidatura?

"La mia candidatura è stata unitamente voluta da tutti gli attivisti del meet up: già prima di Natale c'è stata assoluta convergenza sul mio nome. Essendo consigliere uscente, ritengo che il nostro gruppo abbia valutato positivamente la mole e la qualità del lavoro svolto in questi anni. Al tempo stesso ritengo che questa città si meriti una boccata di ossigeno e profondo rinnovamento, anche di genere, finalmente esiste la possibilità concreta di dare fiducia a una donna".

3) Quali sono le priorità del suo programma elettorale?

"Tre priorità: trasparenza e meritocrazia nella pubblica amministrazione; ripristino della legalità, lotta all'abusivismo e sicurezza per tutti i pontederesi a partire dalle dimenticate frazioni; tutela dell'ambiente attraverso un incremento delle aree verdi, aumento della differenziata e un grande programma volto all'efficientamento energetico attingendo ai fondi europei: efficienza energetica significa risparmio economico, maggior confort, sostenibilità ambientale, nuovi posti di lavoro".

4) Tre parole che caratterizzerebbero il suo mandato

"In tre parole il mio mandato: umiltà, lavoro, trasparenza".