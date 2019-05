Flavio Tosi a Pontedera a sostegno di Simone Turini, candidato sindaco per 'Pontedera nel cuore'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Simone Turini candidato sindaco con Pontedera nel cuore chiama a raccolta il suo mentore e guru : Flavio Tosi. La campagna elettorale negli ultimi giorni s'infiamma. Presenterà durante una conferenza stampa il suo programma alla presenza di Flavio Tosi. Flavio Tosi sarà il 23 maggio giovedì alle ore 10.30 presso l'università della Terza età in via della Stazione 12 a Pontedera per sostenere e lanciare Simone Turini nel finale della campagna elettorale. Simone Turini candidato con la lista civica Pontedera nel cuore non ha mai negato la sua sincera ammirazione per l'ex sindaco di Verona, il quale è l'unico vero sindaco in Italia che ha ricostruito e dato una dignità nazionale a una città che prima del suo mandato era a terra. Simone Turini euforico per l'alto onore annuncia: " Con questa sua presenza Flavio Tosi cementifica e implementa la nostra voglia di dare una Pontedera migliore ai cittadini, con i suoi preziosi consigli e di una esperienza unica in Italia, certificando, di fatto, la nostra preparazione per realizzare e costruire una Pontedera migliore. Qualcuno dei candidati può portare un sindaco d'esperienza migliore come mentore e supporter? Credo di no. Mi basta di vedere le figure che fanno certi presuntuosi sindaci nelle numerose comparsate TV dove puntualmente vengono sbertucciate e le false promesse fatte in varie città del pisano, dove slogan e selfie ma soprattutto la compagnia di media compiacenti la fanno da padrone con promesse irrealizzabili. A Pontedera vogliamo dare il meglio e la presenza di Flavio Tosi è un incentivo per noi ma soprattutto una dimostrazione della nostra lista civica è fatta di serietà e preparazione. Noi abbiamo voglia di Fare.



In occasione della presentazione di Flavio Tosi sfido i candidati sindaco a presentarsi a un dibattito pubblico. Ci sono molti di loro che adduceranno futili scuse o fantomatici impegni ma la verità che a Pontedera un confronto pubblico non c'è mai stato per via dei pavidi sindaci incapaci di assumersi le proprie responsabilità davanti ai loro futuri cittadini. Per questo invito la cittadinanza a partecipare e testimoniare tutta unita a vedere quanto non sono preparati i candidati sindaci e nessuno si presenterà ad un confronto pubblico. " Conclude Simone Turini ispirato e determinato per la presenza di Flavio Tosi, unico vero sindaco capace e molto apprezzato da una comunità politica trasversale per i suoi successi come amministratore di Verona. Un ringraziamento anche al comitato direttivo di Fare con Tosi di Pisa che si è adoperato per la presenza di Flavio Tosi. Non mancate quindi alle 10.30 giovedì 23 maggio presso la sala dell'Università del terzo settore in via Stazione 12 a Pontedera.

Saranno scintille e chi ama Pontedera non potrà mancare.