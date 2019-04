Giulia Deidda Sindaco di Santa Croce sull'Arno: la lista dei candidati

La mattina di sabato, 13 aprile, presso il Comitato Elettorale con Giulia Deidda Sindaco di Santa Croce sull'Arno, è stata presentata la lista delle candidate e dei candidati. Giulia Deidda ha introdotto le 11 nuove persone che si sono presentate, oltre le riconferme.

Marco Baldacci, 56 anni, Architetto libero professionista

"Faccio già parte della giunta (ho delega all'ambiente e alle attività produttive) e mi ricandido per continuare e completare una serie di temi da portare in fondo. Quello dell'amianto è un tema importante, dobbiamo dare consapevolezza e contributi per toglierlo anche dalle abitazioni. Altro tema il porta a porta, che non si risolve con due foto ai sacchetti abbandonati - noi abbiamo un progetto per fare modifiche su questo. Mi ricandido perché il lavoro degli ultimi 5 anni è stato impegnativo ma anche bello. Sono contento di farlo e di farlo con nuove persone che mi hanno già affascinato, il tutto sapendo che lo facciamo per il bene del nostro paese".

Elisa Bertelli, 39 anni, insegnante

"Sono l'attuale vicesindaco, con deleghe a lavori pubblici edilizia scolastica e personale. Queste deleghe mi hanno permesso di lavorare molto, avete visto i cantieri che sono tanti. Ormai da anni ho esperienza come consigliera e anche se non sono una novità sostengo Giulia e il suo progetto per Santa Croce. È importante essere in tanti, e io ci sono".

Daniele Bocciardi, 39 anni, Commercialista

"Come Marco ed Elisa sono stato consigliere fino ad ora con la delega a Staffoli e al Forum. Mi ricandido perché credo nella forza e nella determinazione che Giulia mette in tutto quello che fa e nella squadra che ha scelto. Sono orgoglioso di aver dato il mio contributo e spero di poterlo fare nei prossimi 5 anni".

Nada Braccini, 63 anni, Pensionata ex impiegata bancaria.

"Vivo in questo comune da circa 37 anni. Qui ho cresciuto i miei figli ormai grandi. Ho lavorato in un Istituto bancario e ora sono pensionata. Essere in pensione mi ha invogliato a mettermi alla prova in altre cose. Ho terminato i miei studi e ho preso il diploma di counselor che mi ha permesso di dedicarmi meglio al mondo del volontariato. Questa in politica è la mia prima esperienza, e sono stata sorpresa e lusingata. Ho avuto molti dubbi e le ragioni del sì hanno prevalso su quelle del no. Viviamo in un momento in cui i valori in cui credo sono in crisi, per questo voglio sostenere chi porta avanti i valori della solidarietà e dell'uguaglianza tra tutti gli esseri umani e quindi sono qua".

Elisabetta Catelani, 48 anni, impiegata commerciale.

"Vivo qui da 15 anni e già da tanto apprezzo il lavoro di Giulia. Io conosco il mondo delle Istituzioni scolastiche perché ho due figli che hanno partecipato sempre alle iniziative del comune che si sostituisce spesso alle mancanze di altri settori. Questo è un sistema che porta il Paese a stare insieme. Sostegno Giulia perché credo allo scendere in campo in prima persona. Sono stata molto lusingata e sorpresa, perché non è stato mai, la politica, il mio settore".

Valentina Cerrini, 46 anni, imprenditrice conciaria

"Lavoro in una conceria di cui sono socia. Penso che sia giusto mettere la propria faccia e il proprio impegno a sostegno di qualcosa di cui si condividono i valori. Spero che il mio contributo sia quello di portare degli spunti che vengono dal mondo delle concerie. E come mamma anche per i servizi educativi che sono ottimi".

Simone Coltelli, 48 anni, Geometra libero professionista

"Risiedo a Santa Croce da 23 anni ma la vivo da sempre. Apprezzo la concretezza e l'imparzialità di Giulia, nell'affrontare le varie problematiche che si sono presentate dimostrando l'attaccamento verso Santa Croce. Il mio contributo può riguardare il settore delle costruzioni e sicuramente dal mondo dello sport che ho sempre frequentato, prima come atleta e poi come genitore volontario che sostiene le società in cui i figli svolgono il loro sport preferito e poi come organizzatore di manifestazioni sportive dove ho avuto la fortuna di stare a fianco di una persona che nel proprio sport è riconosciuta a livello nazionale e internazionale (Dario Ciaponi). Vi ringrazio per la fiducia".

Alessia Domenichini, 28 anni, studentessa universitaria

"Sono già laureata in scienze dei beni culturali e ora sto prendendo una specializzazione. Faccio ricerca anche in ambito culturale e artistico. Ho deciso di dare il mio appoggio a Giulia perché penso che in questo momento sia fondamentale contrastare le spinte populiste e aggressive e in qualità di studentessa e come socialista ritengo di poter portare la mia esperienza in ambito culturale e cercare di ricucire, grazie a quella spinta laica che contraddistingue il nostro partito, quella frattura che si è creata tra chi in questi momenti è sempre più lontano dalla politica. Per questo appoggio Giulia".

Arianna Gisfredi, 34 anni, Praticante notaio

"Mi candido perché essendo stata già consigliere penso che Giulia sia l'unica persona in grado di amministrare il nostro comune. Il mio contributo spero di poterlo dare anche per Staffoli che è la mia frazione".

Giovanni Golfarini, 19 anni, studente universitario

"Sono al primo anno di università e anche io credo che la cultura sia parte fondamentale per un comune. Ho visto nell'operato di Giulia delle spinte forti e credo si possa fare di più e vorrei dare il mio contributo".

Iacopo Lazzeroni, 43 anni, odontoiatra

"Vengo da Staffoli ma vivo a Santa Croce da 5 anni. Io sono stato appoggiato dal partito socialista, sono laico e ho deciso di dare il mio supporto a Giulia perché ci sono delle cose imprescindibili, come sanità istruzione e sociale. Giulia ha portato avanti questi temi con dedizione e ritengo giusto darle il mio appoggio per il suo impegno".

Camilla Martini, 23 anni, studentessa universitaria

"Faccio l'università a Pisa, Giurisprudenza per diritto d'impresa del lavoro e della Pubbliche amministrazioni. Ho scelto di candidarmi per sostenere quella parte della politica che si fa portavoce delle idee di uguaglianza, giustizia e democrazia. Una politica attenta alle esigenze dei cittadini, pronta ad accoglierle e a farsene carico quindi credo che Giulia e tutta la coalizione siano da sostenere in un momento storico di forte cambiamento".

Ivetta Parentini, 38 anni, Avvocato

"Principalmente sono una mamma e un avvocato. La determinazione e la passione per Santa Croce accomunano me e Giulia. Ho sentito la necessità di mettermi a disposizione della comunità dove sono nata e cresciuta e dove lavoro, perché credo che la politica vada fatta per qualcosa e non contro qualcuno. La politica serve per migliorare e non per distruggere. Abbiamo visto i risultati ottenuti finora e credo che nei prossimi 5 anni i risultati saranno ancora più belli e più giusti di quelli già raggiunti".

Angelo Scaduto, 67 anni, medico di famiglia

"Vi dico che non è stato facile dire di sì a Giulia, perché ci ho pensato e ripensato però Giulia che conosco da tanti anni è un bravo sindaco. Ha senso civico al di sopra del normale; competenza e passione. La sua forza è nella passione che mette nel fare le cose. Quindi mi mancava di fare questo passo e lo faccio volentieri anche se sono il più vecchio. Quello che vorrei fare è continuare a promuovere e valorizzare tutto quello che di buono c'è a Santa Croce. Aggiungerei che spero di portare idee pensieri e desideri di chi sta per le strade, sperando di aiutare Giulia e tutti loro a fare meglio".

Alessio Silvestri, 39 anni, Commercialista

"Sono docente di materie economiche aziendali presso l'università di Pisa. Faccio parte del consiglio comunale, sono stato orgoglioso di farne parte, per questo mi ricandido. È stata una esperienza bella e impegnativa, fatta di atti concreti importanti e tangibili sul territorio. Il mio contributo è di natura economica e finanziaria e mi candido a sostegno di Giulia perché è una persona concreta e operativa e credo che la politica debba essere fatta proprio in questo modo".

Matteo Verdiani, 31 anni, operaio

"Lavoro a Bientina in una azienda di arredamento navale. Santa Croce è stata per anni una seconda casa e in questi anni l'ho vista crescere e migliorare grazie anche a questa amministrazione lungimirante. Ora sto a Staffoli e voglio mettere al servizio di questa comunità il mio impegno e il mio tempo come per sdebitarmi e non potevo non farlo con questo progetto e con questa lista che è seria concreta e credibile".