Ponsacco: formata la nuova Giunta che guiderà il Comune nei prossimi 5 anni

Massimiliano Bagnoli, Roberta Lazzeretti, Francesco Vanni, Stefania Macchi e David Brogi. Sono questi i nomi dei cinque assessori che, insieme al sindaco Francesca Brogi, comporranno la nuova Giunta comunale di Ponsacco. A renderlo noto è la stessa Brogi con un post pubblicato oggi, 21 giugno, sulla sua pagina Facebook. "Ecco - scrive la Brogi - il volto dei cinque assessori che andranno a formare la nuova Giunta che mi accompagnerà alla guida di Ponsacco per i prossimi 5 anni. Li ho scelti in funzione del radicamento, della professionalità e soprattutto dell’attaccamento alla nostra città. Adesso si parte, davvero. Davanti a noi abbiamo sfide importanti per costruire una Ponsacco ancora più bella e unita".

Queste le principali deleghe dei 5 assessori: