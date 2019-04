Inaugurata la sede della Lista Civica Vicopisano in Cammino

Momento importante per la Lista Civica Vicopisano in Cammino: l'inaugurazione della sede (e della bicicletta) in Piazza della Repubblica 34 a San Giovanni alla Vena. Insieme al candidato a sindaco Matteo Ferrucci e a tutti i candidati tanti cittadini hanno condiviso festa, incontro e informazione sulle proposte e sul progetto della lista per la comunità. A breve saranno comunicati gli orari di apertura della sede, luogo accogliente per fare una chiacchierata con i candidati e avere materiale informativo.

Dopo l’inaugurazione si è svolta una nuova riunione operativa del gruppo che la sostiene, per concordare le prossime tappe del cammino, la presentazione del programma e le prossime iniziative per incontrare la cittadinanza frazione per frazione. Per restare in contatto con la lista: www.vicopisanoincammino.it, vicopisanoincammino@gmail.com e servizio di messaggistica WhatsApp: basta inviare ‘attiva’ al numero 331/2004638.