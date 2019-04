Ponsacco: inaugurato il comitato elettorale di Francesca Brogi Sindaco

E' stato inaugurato ieri, sabato 20 aprile, il comitato elettorale di Francesca Brogi Sindaco. Oltre al Partito Democratico, a sostenere la ricandidatura della Brogi ci saranno tre liste civiche: Progetto Ponsacco, una lista che raggruppa il variegato mondo della sinistra, Ponsacco per l’ambiente e Per Ponsacco con Francesca Brogi sindaco, la lista civica legata direttamente al nome del primo cittadino.'Avanti con Francesca' sarà lo slogan di questa campagna elettorale.

Nel suo interventi la Brogi ha ricapitolato le cose fatte in questi anni: "dagli investimenti sulla scuola per oltre tre milioni di euro - ha detto - a quelli sui servizi come la nuova palestra all’interno della cittadella dello sport e lo sblocco del nuovo polo socio sanitario grazie allo stanziamento di tre milioni di euro da parte della Regione Toscana, o ancora la valorizzazione di Villa Elisa con l’apertura del primo piano e il trasferimento della biblioteca. Siamo stati vicini al capoluogo e alle frazioni con i tanti interventi fatti a Val di cava e a Le Melorie, tra inaugurazione di nuovi spazi a verde, investimenti sulla viabilità e sulla scuola; ma anche la valorizzazione dei parchi tra cui il grande polmone a verde del parco urbano". E ancora: "a chi dice che a Ponsacco ci sono i cantieri aperti soltanto oggi, ricordiamo che questa amministrazione ha investito oltre sei milioni di euro in lavori pubblici durante tutto il mandato".

"Ponsacco - ha proseguito Brogi - è una cittadina in cui si vive bene, che vanta un trend positivo dal punto di vista commerciale con una crescita del 10% in cinque anni del numero di attività e con investimenti privati per oltre 10 milioni di euro. Ponsacco è un comune vivo ed oltre modo impegnato con le sue sessanta associazioni". Secondo la Brogi Ponsacco "ha bisogno di competenza e persone credibili, non di improvvisazione, ha bisogno di idee e di progetti concreti. Questa comunità per crescere ha bisogno di unità e coesione, al contrario di chi ama fomentare divisioni. Infatti, solo se tutti i cittadini si sentiranno parte di un progetto comune si potranno raggiungere traguardi importanti".