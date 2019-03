Elezioni comunali a Calcinaia: inaugurato il punto di ascolto della lista civica di Valter Picchi

E' stato inaugurato domenica mattina, 17 marzo, il punto di ascolto della lista civica 'Con Calcinaia e Fornacette'. Molti cittadini hanno partecipato all'incontro in via Vittorio Emanuele a Calcinaia con il candidato sindaco Valter Picchi e con gli altri rappresentanti della lista.

Si è parlato di sicurezza con il 38enne Ignazio Farina, di politiche sociali con la 26enne Giulia Del Corso e di lavoro e sviluppo delle imprese con la 35enne Silvia Formichi. Tre giovani cittadini che non hanno legami politici ma che intendono invece contribuire con le loro esperienze professionali al bene della comunità.

In questi interventi, seppur non è stato da loro nascosto un pizzico di emozione, sono stati toccati con personalità e coraggio temi importanti del programma che la lista sta continuando, proposta su proposta, a completare. Oltre a questi tre nuovi volti è intervenuto Giuseppe Sani, professionista che invece può vantare varie esperienze politiche in passato.

La discussione è stata chiusa da Valter Picchi che ha parlato dell’importanza del patrimonio culturale e religioso di Calcinaia, da valorizzare con iniziative ed eventi e ricostruendo un rapporto diretto con le persone e le associazioni del territorio. È stata espressa la volontà di far conoscere i prodotti tipici di Calcinaia al di fuori del Comune, la valorizzazione del centro storico e delle attività che vi operano. Si è parlato inoltre di come promuovere la Sagra della Nozza, la Regata Storica e il patrono di Sant’Ubaldesca.

"La strada è ancora lunga ma non vi nego l’emozione nel vedere così tanti cittadini presenti - ha concluso Valter Picchi - il programma è molto ambizioso, ci sono tante idee e proposte raccolte dalle persone e dalle associazioni che stiamo incontrando. E poi sono contento di vedere la partecipazione di così tanti, tanti giovani".