Pontedera al voto: le informazioni utili in vista del ballottaggio

Il Comune di Pontedera ricorda ai cittadini che domenica 9 giugno, dalle ore 7:00 alle ore 23:00, si svolgerà il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative tra i due candidati che hanno preso più voti nel primo turno elettorale del 26 maggio. Si invitano pertanto gli elettori a verificare che la tessera elettorale non abbia esaurito tutti i diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro del seggio.

L’Ufficio Anagrafe/Elettorale (in via Rossini 22) effettuerà le seguenti aperture straordinarie dedicate esclusivamente al rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità necessarie per garantire il diritto di voto agli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento:

venerdì 7 giugno dalle ore 13:45 alle ore 18:00

sabato 8 giugno dalle ore 9:00 alle ore 18:00

domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Tutti possono recarsi a votare per il ballottaggio anche i cittadini che non hanno partecipato al primo turno. Per ogni ulteriore informazione è possibile telefonare ai numeri di telefono 0587.299622, 0587.299609, 0587.299224, oppure consultare il sito del Comune di Pontedera.