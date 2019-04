Elezioni: si presenta la lista civica 'San Giuliano Terme Futura'

E' partita la corsa della lista civica 'San Giuliano Terme Futura' in sostegno alla candidatura a sindaco di Sergio Di Maio. Dopo la conferenza stampa in cui è stata presentata al territorio la coalizione di sinistra e centrosinistra che domenica 26 maggio correrà per la riconferma del primo cittadino, i candidati e i sostenitori del progetto civico lanciano un primo evento pubblico: "Un evento pensato anzitutto - fa sapere Sandro Petri, portavoce della lista - per far conoscere ai cittadini questo gruppo di persone che si mette in gioco per dare al proprio territorio qualcosa in più oltre al continuo impegno quotidiano nel proprio lavoro o attività, oltre che per l'inderogabile necessità di completamento della raccolta firme, che ci vede già a buon punto. Per questo abbiamo organizzato un incontro con tutti i candidati, per farli conoscere e parlarci, per capire cosa possono dare a San Giuliano Terme. Un evento che non è un apericena, non è una cena, ma un modo per conoscersi. Quindi, oltre alla raccolta firme, ci 'scaldiamo' per la conferenza stampa che organizzeremo a breve per ufficializzare il nostro impegno politico nella coalizione in sostegno a Sergio Di Maio".

L’appuntamento è per domenica 7 aprile, dalle 19, alla Fattoria L'Olmetto, in via Che Guevara 132 a Madonna dell’Acqua. "Sarà anche un'occasione - si legge nella nota - per valorizzare i prodotti del territorio, con un menu che comprende salumi vari, dal prosciutto alla finocchiona, della zona di Cenaia, come i formaggi del Busti e ricotta e mozzarelle di Terra Mia, entrambe di Crespina, le verdure fritte direttamente dell'orto dell'Olmetto, la pappa al pomodoro, farro pesto e rucola, crostini ai fegatini e altro ancora. Non mancheranno i vini della zona di Bolgheri. Il costo è di 15 euro, 8 per i bambini".