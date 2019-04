Elezioni comunali a Castelfranco di Sotto: Trassinelli è il candidati del Movimento Cinque Stelle

E' Luca Trassinelli il candidato sindaco del Movimento 5 stelle a Castelfranco di Sotto. A sostenere la presentazione dell'attuale consigliere comunale, erano presenti i consiglieri regionali Irene Galletti e Andrea Quartini, il deputato Francesco Berti e Filippo Nogarin, sindaco di Livorno.

"ll Movimento 5 Stelle confida nel suo portavoce, ora candidato a sindaco per l’ottimo lavoro svolto in questi 5 anni, perchè è un castelfranchese doc che ha iniziato ha iniziato ad interessarsi della politica combattendo contro il pirogassificatore. Luca Trassinelli inoltre è da anni attivo nell’associazionismo - si legge in una nota dei pentastellati - non solo, ha ottenuto una notevole esperienza come consigliere comunale cercando di lottare contro un potere inveterato, portando avanti le istanze dei cittadini ed i principi del Movimento 5 Stelle e così conoscendo nel bene e nel male la politica attuale".

“Insieme ad un gruppo di persone conosciute durante questa esperienza ho deciso di candidarmi e sono diventato consigliere comunale del M5S - ha detto Trassinelli durante la presentazione - è durante questi 5 anni che mi sono accorto che la politica era ancora peggio di quello che si pensi, ma allo stesso tempo la politica la fanno le persone e quelle che noi abbiamo conosciuto incomprensibilmente ci hanno impedito di svolgere la nostra mansione. Hanno respinto le nostre proposte a volte riproponendole successivamente a loro nome, ci hanno ostruito l’accesso a beni comuni e negato documentazioni, hanno fatto i forti con i deboli e sono deboli con i forti. È un po’ il loro marchio di fabbrica. Ho scelto questa strada anche perché sono parte di questa comunità che mi ha visto nascere, crescere, formarmi, mi ha educato in alternanza con la mia famiglia, ecco ritengo che ognuno di noi debba, nell’arco della propria vita restituire qualcosa alla collettività di appartenenza. Ognuno nel modo e nelle forme che ritiene più opportuno".

"Molti di voi lo hanno fatto, tanti altri lo stanno facendo e penso a tutti quelli che ovviamente, senza alcuno opportunismo, si sono impegnanti a titolo totalmente gratuito nell’associazionismo volontario - ha proseguito - penso agli amministratori delle contrade e dei comitati, a membri delle società sportive, delle associazioni culturali e anche a tutti i singoli operatori, che anche individualmente fanno qualcosa per la società. Penso inoltre a chi sostiene a titolo gratuito i malati, gli anziani e quindi fondamentalmente a tutti coloro che per passione personale si mettono a disposizione della società per offrire le proprie conoscenze o il proprio lavoro. Non vorrei dimenticare nessuna categoria perchè voglio lavorare avendo considerazione di tutti e dando valore al loro impegno senza fare divisioni o mettere in contrapposizione nessuno. Io l’ho fatto nella politica ma per le ragioni che vi ho spiegato per questi ultimi 5 anni, non ci hanno permesso di lavorare a pieno per il bene comune. Se me lo permetterete come sindaco sono pronto a dare di più ed a mantenere uno spirito aperto all’ascolto di tutti per ricostruire una coesione nella nostra comunità".

"Ho accettato con orgoglio di candidarmi anche perché me lo hanno chiesto i ragazzi del gruppo con cui per cinque anni ho condiviso il mandato che ci avete conferito. Immagino il mio / il nostro comune coeso ed unito - ha aggiunto Trassinelli - immagino un comune più decoroso, più sicuro, con servizi per i cittadini adeguati ai bisogni reali. Immagino un comune trasparente e partecipazione di chiunque lo vorrà in simbiosi tra chi amministra e chi lo vive".