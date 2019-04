Vicopisano: Massimo D'Andrea è il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato il proprio candidato sindaco per Vicopisano: è Massimo D'Andrea, 55 anni, tecnico nel settore dell'energia, nato e vissuto a Roma e residente a Vicopisano da 10 anni. Ha una compagna, Annamaria, e due bambini, Francesco di 13 anni e Paolo di 10. La presentazione pubblica è prevista presso la sede di via Magellano 10 a San Giovanni alla Vena, a partire dalle ore 17 del 6 aprile.

Parla di cambiamento consapevole D'Andrea: "Ho vissuto le trasformazioni profonde della nostra società, ho visto cambiare il lavoro, le famiglie, la scuola, le tradizioni, la spiritualità, e mi sono convinto che non possiamo vivere nel pensare di conservare quello che non c’è più e che esiste solo nei nostri ricordi, ma possiamo trattenere quello che ha funzionato bene, su cui innestare alcuni necessari adeguamenti. Dobbiamo sforzarci di guardare la realtà con occhi nuovi, per comprendere che tutto intorno a noi è cambiato e cambia velocemente. Continuare a pensare che per noi nulla cambierà, è una finzione che non ci aiuterà. Non aiuterà chi cerca un lavoro o chi faticosamente cerca di conservarlo, non aiuterà chi ha dei figli da crescere con costi insostenibili ed un futuro incerto, non aiuterà gli anziani a poter condividere la loro grande esperienza di vita, e soprattutto non aiuterà tutti noi a comprendere i contesti più ampi e complessi con i quali dobbiamo necessariamente interagire. L’economia, nelle forme tradizionali per come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi, seppure è stata capace di ampliare le fasce di benessere, è degenerata in un sistema finanziario fuori controllo completamente scollegato dalle necessità degli individui, dove la politica è stata responsabile di non aver vigilato. E’ necessario ripristinare un sistema di qualità che dia priorità alla qualità della vita, alla sana economia e quindi al lavoro".

Arriva poi quindi ai tratti del proprio programma: "Quello che vorrei e vorremmo cambiare, è il paradigma dello svuotamento economico e culturale del territorio, riportando a Vicopisano un’economia locale sostenibile, valorizzandone la sua identità. Con il nostro progetto ci impegniamo a ridurre la burocrazia semplificando le procedure Comunali a favore del cittadino; potenziare il sostegno all’economia locale per favorire la ripresa dello sviluppo del territorio; migliorare l’edilizia scolastica ed attuare programmi di formazione continua; razionalizzare l’uso dell’energia per ridurre l’impatto ambientale sul nostro bellissimo territorio".