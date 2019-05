Elezioni a Terricciola, Arcenni: "Stop al porta a porta"

"Con circa il 27 per cento di percentuale Terricciola si colloca tra gli ultimi posti in provincia e in Toscana per raccolta differenziata. Un dato allarmante che denota da una parte una scarsa attenzione dell’amministrazione ai temi ambientali e dall’altra scarica sulle spalle dei cittadini un ulteriore tributo speciale di circa 24mila euro all’anno". A sottolinearlo Matteo Arcenni, candidato sindaco per la lista Terricciola Sicura, che spiega la necessità di un cambio di passo nella definizione delle politiche relative alla raccolta dei rifiuti. "E’ necessario - spiega Arcenni - superare il porta a porta che si è dimostrato un sistema fallimentare che non ha portato i risultati in termini di percentuali di differenziata, ha avuto come conseguenza un aggravio di costi per i cittadini, non restituisce un borgo gradevole dal punto di vista del decoro e obbliga le famiglie a ‘carichi’ di smaltimento obbligati. Introdurremo i cassonetti intelligenti interrati e di superficie con tessera magnetica e in soli due anni potremo arrivare al 75% di raccolta differenziata annullando la tariffa speciale e introducendo quella puntuale. Ogni cittadino o famiglia pagherà esclusivamente in base al consumo. Ritengo che questa sia una battaglia di civiltà".