Elezioni comunali a Pontedera, Franconi: "La riqualificazione del quartiere stazione è una priorità"

A seguito di alcuni episodi di microcriminalità recentemente verificatisi in città il candidato del centrosinistra a Pontedera Matteo Franconi si esprime in merito alle proposte fatte al riguardo: “Le dinamiche e le criticità riguardo all' ordine pubblico - dice Franconi - mutano con le trasformazioni della città. Chi crede di avere una cura per tutto, valida per sempre, o è pazzo o è in malafede".

In merito, quindi, alla tutela dell'ordine pubblico, il candidato a Palazzo Stefanelli propone ad esempio il trasferimento della sede della Polizia Municipale nella zona stazione, e lo spostamento del capolinea degli autobus. Sempre nella stessa direzione, l'attuale assessore ribadisce l'intenzione di creare un terzo turno della Municipale, di proseguire nell'aumento delle videocamere e della messa a led della città; quest'ultime due azioni sono già state avviate dal Comune e il candidato si impegna a proseguire su questa strada. “In questo modo - conclude Franconi - possiamo dare una risposta concreta di vera sicurezza ai cittadini. Così come dovremo dare anche nuova vitalità al quartiere con una riqualificazione urbana con l'apertura di attività commerciali e l'incremento della presenza delle persone. Un quartiere che vive di molte attività quotidiane è un quartiere più sicuro. Da una parte è necessario garantire il quieto vivere dei residenti, dall'altra fare in modo che la loro zona di residenza sia florida e sana. È una grande scommessa, ma io e la mia squadra siamo pronti a lavorarci. La riqualificazione del quartiere stazione è una priorità".