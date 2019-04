Elezioni comunali a San Miniato: Michele Altini è il candidato sindaco del centrodestra

Michele Altini, di Forza Italia, è il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di San Miniato alle prossime elezioni amministrative di maggio.

La decisione, che premia un consigliere comunale con un'esperienza maturata sul campo, è giunta dopo un attento e fruttuoso confronto tra tutte le tradizionali forze del centrodestra che appoggeranno Altini: Lega, Fratelli d'Italia e, ovviamente, Forza Italia. "Esprimo la mia profonda soddisfazione per questa scelta - dichiara Raffaella Bonsangue, coordinatore provinciale di Forza Italia e vicesindaco di Pisa - ho sempre ritenuto l'unità delle forze del centrodestra un valore e solo così siamo in condizione di poter competere, con l'obiettivo possibile di vincere. San Miniato ha bisogno di cambiare marcia e di proiettarsi nel futuro, in una dimensione europea che pure ne salvaguardi l'identità. Auguro al nostro candidato e a tutti coloro che lo sostengono un caloroso in bocca al lupo".