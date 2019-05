Elezioni comunali a Pontedera: sarà ballottaggio Franconi-Bagnoli

Sarà ballottaggio a Pontedera tra Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra, e Matteo Franconi, assessore allo Sport uscente e candidato sindaco del centrosinistra. Franconi non raggiunge quota 50% + 1 dei voti e dunque sarà 'spareggio' con l'avversario Bagnoli.

"Per Pontedera è una giornata storica. I cittadini hanno deciso di cambiare. Adesso per la prima volta i pontadaresi, con il ballottaggio, hanno la possibilità di segnare una svolta per la nostra città - commenta soddisfatto Matteo Bagnoli - chiudere definitivamente con una delle pagine più buie e di cattiva amministrazione di sempre e restituire ai cittadini una città finalmente sicura e vivibile. Una città in cui le imprese possano tornare ad investire e i lavoratori ritrovare la loro dignità, con le famiglie e i giovani protagonisti della vita sociale della nostra comunità. Non tralasceremo la trasparenza nei confronti dei cittadini, il sostegno e il rilancio del commercio e ci occuperemo di risanare i conti pubblici. Un risultato che ci riempie di orgoglio e soddisfazione perché conquistato con un progetto finalmente credibile per la città. E questo i cittadini lo hanno capito. Adesso un’intera città può tornare a sognare e sperare".



Possibile ballottaggio anche a Ponsacco, dove il sindaco uscente del centrosinistra Francesca Brogi dovrà probabilmente vedersela tra due settimane con il candidato sindaco del centrodestra Federico D'Anniballe, e a San Miniato tra il centrosinistra di Simone Giglioli e il centrodestra di Michele Altini.