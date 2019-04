Pontedera, Fratelli d'Italia: "Liberiamo la città da chi l'ha soffocata"

"Inizia la seconda parte della campagna di liberazione della nostra città. Una città che negli ultimi anni è stata soffocata da un vero e proprio sistema, che definiamo 'Sistema Pontedera', in grado di far sprofondare la città in una situazione di insicurezza, degrado e carenza di lavoro e dove le opportunità si danno solo agli amici". E' un duro attacco quello di Fratelli d'Italia, in vista delle elezioni amministrative, che continuerà con il candidato a sindaco Matteo Bagnoli nel convegno lanciato per l'11 aprile alle 21, al comitato elettorale in via Roma 49: 'Abbattiamo il sistema Pontedera - Liberiamo Pontedera'.

Sono attesi parlamentari nazionali e l'industriale Emanuele Ricciardi, che "racconterà la sua esperienza a Pontedera dove, pur volendo investire e creare posti di lavoro, la lunga mano dell'amministrazione locale degli ultimi 10 anni, ha impedito la realizzazione del progetto di sviluppo e crescita del territorio" scrive il partito.