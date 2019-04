Elezioni comunali a San Miniato: Potere al Popolo a sostegno di Manola Guazzini

A San Miniato, sabato 13 aprile alle ore 12.30, presso il circolo Arci di Molino D'Egola in via G. Battista, 47, sara' presentata la seconda lista a sostegno di Manola Guazzini Sindaco di San Miniato.

Dario Giraldi è il candidato di Potere al Popolo nella lista CambiaMenti, Guido Cecchini è il candidato di Potere al Popolo nella lista AttivaMente, entrambe a sostegno di Guazzini.



"Potere al Popolo - fanno sapere da PaP Valdera e Provincia di Pisa - con questi due suoi candidati all'interno, sostiene queste liste, ha contribuito alla stesura del programma e continuerà a collaborare perché venga realizzato, per il bene di San Miniato e i suoi cittadini, attraverso i candidati e la sua rete di attivisti e simpatizzanti ai quali è possibile aggiungersi, le adesioni a PaP sono sempre aperte e gradite".



Le sedi dei comitati elettorali si trovano in Via Diaz, 168-170 a Ponte a Egola e a San Miniato Basso in via Tosco Romagnola Est, 460

Il programma è consultabile sui siti e sulle pagine Facebook delle liste ed è possibile informarsi anche tramite la pagina Facebook Potere al Popolo Valdera.