A San Giuliano Terme sinistra unita per sostenere Sergio Di Maio sindaco

Il primo cittadino di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, ha presentato ufficialmente questa mattina, 23 marzo, la sua ricandidatura a sindaco del comune termale. Partito Democratico, Sinistra per San Giuliano, Impegno e Solidarietà, L’altra San Giuliano, Democratici Riformisti Insieme per San Giuliano Terme e la lista civica San Giuliano Terme Futura. Sono queste le forze che hanno aderito al progetto politico e al programma che porterà la coalizione a correre unita per le elezioni amministrative del prossimo 26 maggio.

Le forze politiche avvieranno una discussione in vista della presentazione delle liste ufficiali che avverrà prossimamente. "L'obiettivo è unire le diverse sensibilità ha affermato Di Maio - e allargare la prospettiva politica di governo del nostro comune. Quello che stiamo costruendo a San Giuliano Terme è un laboratorio politico ampio, plurale e profondamente unito che pone le proprie fondamenta sui valori che hanno fatto la storia del nostro straordinario territorio. Democrazia, pace, uguaglianza, diritti e solidarietà. Uno dei rari esempi in questa tornata elettorale in cui la sinistra corre unita e mette insieme fin da subito le diverse anime che la compongono, e lo fa in senso costruttivo e propositivo, includendo esperienze associazionistiche di base profondamente legate al territorio".

"Ringrazio le forze politiche che mi hanno sostenuto in questi cinque anni di governo - ha concluso Di Maio - e che hanno rinnovato la loro fiducia e ringrazio quelle che hanno ampliato e arricchito la coalizione e che hanno contribuito a scrivere un nuovo progetto di governo con un programma condiviso che guardi al futuro, con l’obiettivo di governare insieme".

Gallery