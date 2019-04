Elezioni comunali a Pontedera: oltre 300 cittadini al 'programma insieme' di Franconi

Grande partecipazione all'iniziativa promossa dal candidato sindaco del centrosinistra Matteo Franconi, con il supporto di tutta la coalizione. Al Centrum Sete Sòis Sete Luas di Pontedera l'evento 'Il Programma Insieme' ha totalizzato complessivamente più di 300 presenze.

Venerdì 5 aprile sono stati allestiti 12 tavoli di lavoro, ciascuno inerente a una frazione o un quartiere del comune di Pontedera, mentre sabato 12 tematiche trasversali caratterizzavano ciascun tavolo, lavoro, cultura, sport, ambiente per citarne alcune. Ciascun partecipante è intervenuto nel tavolo che lo interessava maggiormente, con la possibilità di discutere e confrontarsi con altri cittadini, per poi modificare attivamente la bozza di programma, che era stata fornita in molteplice copia sui tavoli: matita blu per gli elementi positivi e da sottolineare, matita rossa per ciò che si riteneva suscettibile di cambiamento.

Il candidato sindaco Matteo Franconi ha introdotto le due giornate di iniziativa, per poi confrontarsi con i tavoli al lavoro sul programma; “Ho visto grande partecipazione e voglia di incidere come cittadini sul futuro di questa città - ha commentato Franconi - le sfide che attendono Pontedera nei prossimi anni vanno affrontate insieme e con questa forza”. Franconi quindi rilancia e propone “che una due giorni del genere venga realizzata ogni anno, in modo che i cittadini possano continuare a prendere parola in merito ai progressi e agli sviluppi dell'attività amministrativa: se saremo chiamati a guidare la città, questo confronto continuo sarà una caratteristica fondamentale”.