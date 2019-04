Castelfranco, Toti: "Mi impegno a riqualificare i palazzetti dello sport"

Incontro importante il 12 aprile presso la sede della Pallavolo Femminile al PalaBagagli alla presenza della Presidente Lega Pallavolo Maschile Seria A, on. Paola De Micheli, arrivata a Castelfranco per sostenere il candidato ed attuale sindaco Gabriele Toti e per incontrare le due società di pallavolo castelfranchesi (Arno Volley 1967 maschile e Pallavolo Castelfranco femminile); le due squadre sono entrambe militanti rispettivamente in serie B maschile e B1 femminile.

L'incontro, oltre che affrontare le problematiche della gestione dei settori giovanili e dei sempre maggiori costi da sostenere, è stato utile per capire con quali strumenti, quali forme di investimento e quali linee di finanziamento si possano attivare, sia a livello regionale che nazionale, per un progetto complessivo di riqualificazione energetica, termica e strutturale sia del PalaBagagli di Castelfranco sia del Palazzetto di Orentano. Per questo all'incontro era presente anche il consigliere regionale Andrea Pieroni che ha esposto le linee di finanziamento della Regione Toscana in ambito di impiantistica sportiva.

"Sono felice di essere a Castelfranco a sostegno della rielezione del sindaco Gabriele Toti - ha esordito la presidente della Lega Pallavolo serie A maschile, on. Paola De Micheli - con Gabriele ci conosciamo da tantissimo tempo ed oggi sono qui per testimoniare l'attenzione del direttivo della Lega Pallavolo Serie A per il Valdarno Inferiore che fortunatamente può vantare numerose società con decenni di storia alle spalle. Il PalaBagagli è una bella struttura che pochi altri comuni italiani, al pari delle dimensioni di Castelfanco, possono vantare. Sicuramente lo strumento del partenariato pubblico-privato rappresenta ad oggi uno dei più competitivi strumenti di intervento a maggior ragione se è capace di coinvolgere l'associazionismo sportivo del territorio".

"Se rieletto - afferma Gabriele Toti - ci metteremo subito all'opera per predisporre, insieme a possibili soggetti privati, dei progetti di miglioramento dei due palazzetti, in particolar modo per il PalaBagagli. Penso ad interventi di efficientamento energetico e termico con sostituzione luci a led, caldaia, linee gas ed impianto elettrico ma anche maggior decoro interno affinché tutte le società sportive che utilizzano gli impianti possono usufruirne al meglio anche per le loro importanti gare nazionali che portano prestigio ed onore a Castelfranco. Penso anche al basket che è una presenza importante e consolidata nella nostra comunità e che usufruisce anch'essa dei medesimi impianti".