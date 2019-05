Elezioni comunali 2019 a Pontedera: i risultati

Domenica 26 maggio i cittadini di Pontedera sono stati chiamati alle urne, oltre che per le elezioni europee (vedi i risultati), anche per scegliere il nuovo sindaco ed i componenti del Consiglio Comunale. I risultati delle elezioni amministrative 2019 per Pontedera saranno aggiornati non appena saranno disponibili.

Candidati Sindaco Voti %