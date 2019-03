Elezioni a San Giuliano Terme, Masini: "Ghezzano ha bisogno di una nuova rotatoria"

'Il Comune fra la Gente' ha incontrato i cittadini di Ghezzano, a San Giuliano Terme, davanti all'incrocio della Farmacia Mugnaini.

"Poiché su questo incrocio grava un enorme flusso di veicoli proveniente dall'ospedale Cisanello, dal Lungomonte, Asciano, San Giuliano Terme e la zona de La Fontina oltre all'arrivo dei veicoli dalla Val graziosa, spesso questo incrocio stretto, tortuoso e poco curato a livello di manutenzione, è teatro di molti incidenti in passato anche con qualche decesso - sottolinea Marcello Masini, candidato sindaco per 'Il Comune fra la Gente' - prendiamo l’impegno che arrivati alla guida del Comune ovvieremo immediatamente alla messa in opera di una nuova rotatoria. Voglio far notare che da parte del Dott. Mugnaini sono stati pagati in passato al Comune di San Giuliano Terme oneri di urbanizzazione per 130-140 mila euro. Dove sono finiti questi soldi? Perché questa rotonda non è stata fatta? Un appello ai cittadini sangiulianesi di appoggiarci in questa lunga battaglia che porterà alle elezioni del 26 maggio e di sostenerci. Noi lavoreremo seriamente per i cittadini per una San Giuliano migliore di quella attuale".