Calci: la candidata Serena Sbrana in visita ad una farmacia rapinata

Domenica 31 mattina il candidato sindaco a Calci per il centrodestra Serena Sbrana (Uniti per Calci) è andata a visitare la farmacia Pacini, che di recente ha subito una rapina in pieno giorno. Due malviventi con passamontagna in quell'occasione hanno sottratto l'incasso di una giornata, pari a 1400 euro: "Porterò all'attenzione del Prefetto, del Questore e del Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri quanto sto raccogliendo sul mio territorio - ha detto la candidata - ma soprattutto sottoporrò loro alcune proposte da poter applicare per combattere furti, rapine e spaccio".