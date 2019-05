San Giuliano Terme, Di Maio ancora sindaco: "Continuerò a lavorare concretamente per il territorio"

Ce l'ha fatta al primo turno, senza prolungare l'attesa di due settimane per giocarsela al ballottaggio come succederà a Pontedera, Ponsacco e San Miniato. Sergio Di Maio è ancora sindaco di San Giuliano Terme, dopo aver sbaragliato la concorrenza con un 53,97% di preferenze, lasciando al palo il candidato del centrodestra Antonio Casucci che si è fermato al 31,64%.

"E' stata una giornata importante per la nostra comunità: non abbiamo abdicato ai valori di democrazia e libertà che da sempre ci contraddistinguono. Non abbiamo ceduto alle facili lusinghe di chi prometteva soluzioni a problemi che in realtà non abbiamo e che non aveva proposte concrete per le reali criticità del nostro territorio, di cui spesso non dimostravano che una conoscenza a dir poco limitata - afferma con grande gioia il sindaco Di Maio - nei prossimi cinque anni continuerò a fare quello che ho fatto fino a venerdì: lavorare concretamente e senza orario per il territorio, vivendolo quotidianamente e curandone ogni dettaglio, anche il più piccolo; lavorare perché non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B e che a tutti siano garantiti uguali diritti, confrontandosi tranquillamente con tutti, lavorare perché San Giuliano Terme sia un Comune di persone orgogliose di far parte di questa bella comunità e dello splendido ambiente che ci ospita".



"Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto candidandosi nelle liste della coalizione di sinistra e centrosinistra e alle 9537 persone che con il loro voto ci hanno permesso di dare una storia al futuro. Grazie San Giuliano Terme" conclude il primo cittadino che dunque guiderà ancora per 5 anni il Comune termale.