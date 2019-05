Elezioni comunali: i sindaci eletti in provincia di Pisa

Le operazioni di voto della giornata elettorale del 26 maggio si sono chiuse alle ore 23 di ieri: si eleggevano da un lato i rappresentati europei (vedi i risultati) e dall'altro i nuovi sindaci in 26 comuni della provincia di Pisa, insieme ai relativi consigli comunali. Ecco chi sono i nuovi sindaci (saranno aggiunti via via tutti una volta confermati).

Calci

Massimiliano Ghimenti, della lista 'Centrosinistra', 2966 voti per il 76,11% delle preferenze. Elettori: 5.543, votanti: 3.996 (72,09%).

Calcinaia

Cristiano Alderigi, della lista 'Uniti per Calcinaia', 2929 voti per il 43,71% delle preferenze. Elettori: 9.995, votanti: 7.026 (70,30%).

Capannoli

Arianna Cecchini, della lista 'Per Arianna Cecchini', 2123 voti per il 58,36% delle preferenze. Elettori: 5.118, votanti: 3.788 (74,01%).

Casale Marittimo

Claudia Manzi, della lista 'Essere Casale', 488 voti per il 70,93% delle preferenze. Elettori: 916, votanti: 710 (77,51%).

Casciana Terme-Lari

Mirko Terreni, della lista 'Progetto comune', 4027 voti per l'80,19% delle preferenze. Elettori: 9.979, votanti: 6.538 (65,52%). Da segnalare la presenza di 931 schede nulle e 585 schede bianche.

Castelfranco di Sotto

Gabriele Toti, della lista 'Uniti per Castelfranco', 2790 voti per il 42,02% delle preferenze. Elettori: 10.068, votanti: 6.936 (68,89%).

Castelnuovo di Val di Cecina

Alberto Ferrini, della lista 'Per il comune', 678 voti per il 55,12% delle preferenze. Elettori: 1.648, votanti: 1.282 (77,79%).

Chianni

Giacomo Tarrini, dell'unica lista presentata 'Uniti per Chianni'. Elettori: 1.154, votanti: 880 (76,26%).

Crespina Lorenzana

Thomas D'Addona, della lista 'Insieme per Crespina Lorenzana', 1701 voti per il 60,28% delle preferenze. Elettori: 4.448, votanti: 3.046 (68,48%).

Fauglia

Alberto Lenzi, della lista 'Lenzi per Fauglia democratica', 1128 voti per il 57,73% delle preferenze. Elettori: 3.034, votanti: 2.098 (69,15%).

Guardistallo

Sandro Ceccarelli, della lista 'Tutti insieme per Guardistallo', 529 voti per il 69,15% delle preferenze. Elettori: 1.019, votanti: 802 (78,70%).

Lajatico

Alessio Barbafieri, della lista 'Insieme per Lajatico', 652 voti per l'88,35% delle preferenze. Elettori: 1.089, votanti: 820 (75,30%).

Montescudaio

Simona Fedeli, della lista 'Fare comunità', 682 voti per il 56,22% delle preferenze. Elettori: 1.795, votanti: 1.284 (71,53%).

Monteverdi Marittimo

Francesco Govi, della lista 'Crescere Insieme', 313 voti per il 68,94% delle preferenze. Elettori: 608, votanti: 468 (76,97%).

Montopoli in Val d'Arno

Giovanni Capecchi, della lista 'Centrosinistra democratici', 1978 voti per il 33,99% delle preferenze. Elettori: 8.719, votanti: 6.092 (69,87%).

Palaia

Marco Gherardini, della lista 'Centrosinistra Palaia in grande', 1986 voti per il 76,98% delle preferenze. Elettori: 3.787, votanti: 2.704 (71,40%).

Peccioli

Renzo Macelloni, della lista 'Peccioli Futura', 1534 voti per il 54,90% delle preferenze. Elettori: 3.886, votanti: 2.999 (77,17%).

Pomarance

Ilaria Bacci, della lista 'Insieme per cambiare', 1798 voti per il 54,48% delle preferenze. Elettori: 4.532, votanti: 3.498 (77,18%).

Santa Croce sull'Arno

Giulia Deidda, della lista 'Con Giulia Deidda sindaco', 3349 voti per il 52,33% delle preferenze. Elettori: 9.876, votanti: 6.715 (67,99%).

Terricciola

Mirko Bini, della lista 'Unione democratica', 1438 voti per il 56,91% delle preferenze. Elettori: 3.616, votanti: 2.688 (74,34%).

Vicopisano

Matteo Ferrucci, della lista 'Vicopisano in cammino', 3160 voti per il 63,50% delle preferenze. Elettori: 7.269, votanti: 5.126 (70,52%).

Giacomo Santi, della lista '#farevolterra', 2687 voti per il 44,40% delle preferenze. Elettori: 8.585, votanti: 6.343 (73,88%).

IN AGGIORNAMENTO